Дважды папа. У Лазарева родилась дочь – инсайдеры

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Ребенок «из пробирки» — возможно, певец опять прибег к помощи суррогатной матери.

Недавно состоялось вручение премии RU.TV. На мероприятии были приглашены многие звезды, в том числе Ксения Бородина, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев и многие другие. После торжества стали «всплывать» весьма интересные факты. Инсайдеры сообщили, что во время беседы в «звездной тусовке» кто-то проговорился, что Лазарев теперь дважды папа. По их словам, у певца родилась дочь, но пока о ее появлении знают лишь единицы. Вскоре планируется рассказать эту новость общественности, но, видимо, артист опоздал, и все узнают об этом намного раньше.

У Лазарева уже есть ребенок — сын Никита. О матери малыша ничего не известно, ведь по слухам он был рожден путем суррогатного материнства. Скорее всего, и на этот раз певец прибег к рождению детей «из пробирки». Теперь остается ждать подтверждение этой информации от телезвезды, ведь пока Лазарев не делал никаких заявлений на этот счет.