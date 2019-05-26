Бузова «подставила». Бородину публично унизили ведущие премии RU.TV

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Ксения «на побегушках» у Ольги — именно так можно разъяснить слова, прозвучавшие со сцены.

Вчера в Crocus City Hall состоялась престижная музыкальная премия телеканала RU.TV. Заветной статуэтки удостоилась и поющая телеведущая Ольга Бузова, которая, к сожалению, отсутствовала на мероприятии. Принять награду Ольга попросила Филиппа Киркорова, который с удовольствием поднялся на сцену и даже попытался вжиться в роль ведущей «Дома-2».

Пока Киркоров поднимался на сцену, ведущие продолжили рассуждать на тему карьерного роста Бузовой, заметив: «Вы понимаете, как растет Ольга Бузова. Недавно у нее на замене была Ксюша Бородина, а теперь Филипп Киркоров».

Этими словами ведущие премии буквально унизили Бородину, которая присутствовала в зале. Ведь ведущие практически возвысили Ольгу, а Ксению записали в помощницы коллеги, будто бы Ксения «на побегушках» у Бузовой. Как отреагировала на слова ведущих Бородина, можно только догадываться. Ситуация выглядела так, что Бузова «подставила» свою коллегу, которая теперь не «удостоена» миссии принимать чужие награды.

Вполне вероятно, Ксению не на шутку разозлил этот инцидент. Не исключено, что телеведущая именно по этой причине начала насмехаться над моделями, которые сидели с ней за одним столом. Униженная Бородина, похоже, просто на просто вылила злость на других девушек. Не исключено, что Ксения еще «отомстит» Ольге, оскорбив ее в эфире проекта «Бородина против Бузовой», что бывает нередко, ведь именно Ольга «подставила» ее на премии, пусть и не специально.