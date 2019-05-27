Бешенство матки? Орлова «вешается» на звездных певцов из-за недостатка любви

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На это указывает сразу несколько фотографий в профиле телеведущей, где она буквально «висит» на Лазареве и Воробьеве.

С 2004 года телеведущая Ольга Орлова находится в разводе. Вот уже на протяжении 15-ти лет о личной жизни и женихах телеведущей ничего не известно.

25 мая прошла ежегодная премия RU.TV, где Орлова появилась в компании своей не менее звездной подруги Ксении Бородиной. Ольга опубликовала в своем профиле Instagram несколько разнообразных снимков с мероприятия. Две фотографии вызвали особый интерес у пользователей сети. На одном из снимков телеведущая крепко прижалась к певцу Алексею Воробьеву, а на другом буквально «повисла» на Сергее Лазареве. Видимо, Орлова «вешается» на звездных певцов из-за недостатка любви. Неужели заболела бешенством матки?

Не удивительно, что телеведущая так требует мужского внимания, ведь мужчины в ее жизни не наблюдается уже долгое время. Да и, судя по фото, Лазарев и Воробьев сами были не против «пообжиматься» с 41-летней телеведущей.

Стоит отметить, что поклонники не оценили такого стремления Орловой сблизиться с звездными мужчинами. «Вульгарно смотрится», «Какой позор цепляться на всех!» - негодуют комментаторы.