Вся в Харламова? «Пьяная» Асмус «нажралась» и завалилась спать среди горы мусора

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Вечеринка, кальян, клуб, алкоголь – Кристина провела вечер довольно хорошо, видимо, девушка была не в состоянии добраться до спального места.

Известная актриса сериала «Интерны» и жена юмориста из Comedy Club ведет свою жизнь очень активно, а также не забывает демонстрировать эти моменты на своей страничке в Instagram.

Вчера девушка побывала на празднике своей подруги, у которой был день рождения. Актриса буквально каждую минуту записала для своего микроблога. Однако пользователи пришли не в восторг, какие выходки вытворяла «пьяная» жена Гарика Харламова.

Видимо, мероприятие прошло на отлично, ведь девочки вернулись домой почти под утро, а где именно они ночевали совершенно непонятно. На вечеринке Кристина вела себя довольно странно, например, девушка успела даже снять штаны в туалете заведения и рассказать об этом поклонникам.

Ближе к утру близкая подруга опубликовала видео в Instagram Кристины. «Пьяная» Асмус, похоже, вчера так сильно «нажралась» и завалилась спать прямо среди горы мусора. Девушка даже не смогла добраться до нормального спального места.

Бокалы с шампанским, заказанная еда, пустые коробки, фантики, столовые приборы, салфетки, а рядом с мусором лежит актриса и молодая мать.

Неужели пошла вся в своего супруга Харламова? Ранее говорили о том, что комика заподозрили в пристрастии к алкоголю.

Многие пользователи тоже пришли в удивление, когда увидели подобные Stories девушки, по их мнению, они считали Кристину очень спокойной, аккуратной, а главное никто не мог подумать, что тихая девочка из «Интернов» такая тусовщица.