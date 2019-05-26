О расставании с Агутиным. Анжелика Варум дала интервью в преддверии дня рождения

Сегодня, 08:17

Женщина поделилась переживаниями, связанными с временным разрывом звездной пары.

Несмотря на многочисленные слухи, которые окружают пару Агутина и Варум, молодые люди смогли сохранить семью и остаться вместе. Певица дала интервью в преддверии дня рождения, где рассказала о расставании с Агутиным.

Звездная пара поженилась в 2000 году и на данный момент прожили вместе уже 19 лет. В 2011 году в сети появились кадры, как муж певицы целуется с некой брюнеткой. После этого Анжелика собрала свои вещи и покинула «загулявшего» мужа. Снова сошлись они нескоро, женщина, как оказалось, очень болезненно восприняла эту ситуацию.

Певица рассказала, что смогла «переступить» через себя и сохранить семью. У Варум свое видение семейных ценностей, темы верности и измен. Анжелика уверена, что у женщины всегда есть выбор – оставаться с мужем, закрывая глаза на предательство или же ставить крест и расходиться окончательно.