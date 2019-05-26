Воля, спаси ребенка! Экс-парень Утяшевой похитит её дочь ради шантажа

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Так считают фолловеры гимнастки. Они уверены в том, что упорство и настойчивость мужчины в цели вернуть свои деньги доведут его до крайних мер.

Недавно в сети всплыл скандал, в центре которого оказалась тихая и неконфликтная Ляйсан Утяшева.

Оказалось, что 34-летний бизнесмен Валерий Ломадзе подал исковое заявление на известную гимнастку, с которой ранее состоял в близких отношениях. Как утверждал Ломадзе, Утяшева, проживавшая некоторое время назад в его квартире в Денежном переулке, незаконно продала его внедорожник BMW X6. Вместе с тем, у истца пропало кольцо с бриллиантами, «замшевая жилетка, фотоаппарат Nikon, другие мелкие вещи». Всего же бизнесмен оценил суммарный ущерб, причиненный ему бывшей возлюбленной, в 24 миллиона рублей.

Стоит отметить, что подобная новость вызвала у фолловеров весьма не позитивные эмоции, они даже решили, что экс-парень Утяшевой похитит ее дочь ради шантажа. Якобы его вполне можно посчитать человеком жестоким и безжалостным, который, вероятно пойдет на все ради того, чтобы добиться цели.

Если учитывать, что подобный поворот событий вполне вероятен, хочется буквально кричать «Воля, спаси ребенка!»

Ведь совсем неизвестно, на что может быть способен человек, когда дело заходит о возвращении долгов, тем более многомиллионных.

Стоит отметить, что не так давно Ляйсан снималась в телевизионном сериале «Чемпионки». В этом фильме, который расскажет о закулисной стороне жизни представительниц художественной гимнастики, Утяшева сыграла роль судьи международной категории. Так вот, на съемки телеведущая приезжала с двумя охранниками. А режиссеру фильма Павлу Дроздову она как-то сказала: «Если меня убьют, не удивляйтесь.»