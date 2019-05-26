Продалась турку? Пынзарь распиарила «мутный» отель своего друга

Экс-участница «Дом-2» спалилась на рекламе отеля с горой отрицательных отзывов. «Номера снятся как страшный сон», - написали про гостиницу в комментариях.
Дарья Пынзарь вместе с детьми и свекровью посетила отель «Grand Sunlife», принадлежащий её турецкому другу Шантуру. Экс-участница скандального шоу устроила в Instagram настоящую пиар-компанию этого отеля, радужно рассказывая о прекрасных аниматорах и весёлых вечеринках, проходящих на пляже.
Загвоздка в том, что на этом положительные черты гостиницы заканчиваются, как можно понять из горы отрицательных отзывов в сети. Большинство посетителей отеля пишут, что больше ногой не ступят на территорию «Grand Sunlife».
Среди минусов бывшие постояльцы описывают грязные номера, «километровые» очереди за едой, маленький пляж и, самое отвратительное, засилье тараканов. Конечно, отель бюджетный, об этом говорит и сама Даша. Однако, судя по отзывам, отдых в этой гостинице не стоит даже своих небольших денег.
Скорее всего, Даша распиарила этот «мутный» отель из желания помочь своему другу. Однако она наверняка подзаработала, «продавшись» этому турку.