Продалась турку? Пынзарь распиарила «мутный» отель своего друга

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Экс-участница «Дом-2» спалилась на рекламе отеля с горой отрицательных отзывов. «Номера снятся как страшный сон», - написали про гостиницу в комментариях.

Дарья Пынзарь вместе с детьми и свекровью посетила отель «Grand Sunlife», принадлежащий её турецкому другу Шантуру. Экс-участница скандального шоу устроила в Instagram настоящую пиар-компанию этого отеля, радужно рассказывая о прекрасных аниматорах и весёлых вечеринках, проходящих на пляже.

Загвоздка в том, что на этом положительные черты гостиницы заканчиваются, как можно понять из горы отрицательных отзывов в сети. Большинство посетителей отеля пишут, что больше ногой не ступят на территорию «Grand Sunlife».

«Номера снятся как страшный сон», - написали про гостиницу фанаты в комментариях на странице Пынзарь.

Среди минусов бывшие постояльцы описывают грязные номера, «километровые» очереди за едой, маленький пляж и, самое отвратительное, засилье тараканов. Конечно, отель бюджетный, об этом говорит и сама Даша. Однако, судя по отзывам, отдых в этой гостинице не стоит даже своих небольших денег.

Скорее всего, Даша распиарила этот «мутный» отель из желания помочь своему другу. Однако она наверняка подзаработала, «продавшись» этому турку.