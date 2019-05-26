Синька – чмо! «Пьяные» Бородина и Орлова унизили моделей на премии RU.TV

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Своё презрение к ним Ксения выражает даже во взгляде.

Во время вечеринки на премии RU.TV Бородина не смогла обойтись без алкоголя и новой порции оскорблений. За столом ведущая оказалась с певицей Ольгой Орловой, Зиверт, Идой Галич и двумя девушками - моделями.

На вечере оказалось много звёзд и много алкоголя. «Пьяные» Бородина и Орлова унизили моделей на премии RU.TV, назвав их слишком высокими и, открыто посмеявшись им в лицо, ведущая добавила это видео в истории Instagram.

Модели не стали отвечать Бородиной и Орловой и продолжили танцевать. Игнорируя выходку Ксении и Ольги, девушки показали себя с лучшей стороны, что нельзя сказать о ведущих.

Перед тем, как Ксюша внесла своё слово об их внешности, она кинула на них презренный взгляд, который передавал настрой Бородиной. Возможно, что такое поведение было из-за влияния алкоголя, ведь синька – чмо. Впрочем, взможно этому есть и другая причина.

Ксюша отправилась на вечер без супруга, скорее всего, он остался дома с детьми, потому что на него не было приглашения. Хотя ещё можно подумать, что пара поссорилась, поэтому она поехала одна в плохом настроении, которое выплеснула на моделей. Если это окажется правдой, тогда всё объясняется, тем более под действием алкоголя.