«Бабоньки, почём квас?» – Фанаты высмеяли опухшее лицо Бородиной без фотошопа

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На премии телеканала RU.TV Ксения появилась без острых скул и точёного овала лица, которыми привыкла хвастаться в Instagram.

Пока российские знаменитости развлекаются на музыкальной премии канала RU.TV, куда, к слову, Ольгу Бузову «забыли» пригласить, поклонники отечественных селебрити в Интернете обсуждают их наряды и внешний вид. Так, на одном из развлекательных аккаунтах о знаменитостях в социальной Сети Instagram фолловеры принялись высмеивать внешность ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, которая стала почетной гостьей премии. Для престижного мероприятия женщина выбрала ярко розовое платье, которое, по мнению, фанатов невыгодно подчеркнуло достаточно неплохую фигуру знаменитости.

Однако больше всего критики досталось именно опухшему лицу Бородиной. Многие интернет-пользователи сразу же заметили разницу в реальной жизни и тем, как себя Ксения подает себя в Instagram. Видимо, знаменитость все-таки в фотошопе «рисует» себе четкие скулы и уменьшает подбородок. «Бабоньки, по чем квас?», - стали шутить фанаты над образом Бородиной.