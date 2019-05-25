Здравствуйте, я ваш папа: У Самбурской нашёлся отец, с которым она не виделась 16 лет

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В жизни актрисы началась настоящая семейная драма.

32-летняя российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская в слезах рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram уникальную историю - нашёлся её отец, с которым знаменитость не виделась целых 16 лет. Как оказалось, мужчина не видит на оба глаза и имеет страсть к алкоголю. Теперь Самбурская вынуждена нести ответственность за «блудного» родителя. Настасья купила ему дом и взяла на себя все расходы отца, но при этом продолжает считает его «ничтожеством», поскольку он дочерью не интересовался 16 лет. Здравствуйте, я ваш папа – только так можно описать сложившуюся ситуацию актрисы.

«Он не отец. Отец тот, кто воспитал, любил и поддерживал тебя маленькой, когда ты мало, что можешь», «Сдай его в дом престарелых, пусть там за ним смотрят!! Он чужой человек для тебя!! Не порть себе нервы», «Вы никому ничего не должны !!! Живите своей жизнью!!», «Не надо бояться отказывать! Ты никому и ничего не должна!», «Зачем покупать ему дом не понимаю, пускай шёл бы лесом, как раньше», - заявили фанаты, которые поддержали Настасью.