С Гуфом покончено! Кети Топурия вышла в свет с бывшим мужем

Сегодня, 10:30

Ради дочери певица воссоединилась с бизнесменом Львом Гейхманом, ведь счастье ребенка дороже личных предпочтений.

Недавно в Сети стало обсуждать неожиданный поступок Кети Топурии, которая вышла в свет с бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом. Пара уже несколько лет разведена, но это не помешало им появиться на детском празднике вместе. Видео-подтверждение этому появилось на странице 5-летней девочки Оливии в микроблоге Instagram. Молодая мама никак не подписывала данный пост, поэтому подписчикам осталось только догадываться, сошлась пара снова или просто решила провести время вместе ради маленького ребенка.

Судя по радостным лицам, с Гуфом покончено! После развода у Топурии были серьезные отношения с рэпером Алексеем Долматовым, но и они не увенчались успехом. Теперь у поклонников появилась надежда, что семья снова будет вместе.

Стоит отметить, что маленькая Оливия очень впечатлила подписчиков. Ее назвали милой и забавной девочкой, которая очень похожа на родителей. Возможно, ребенок спасет эти отношения.