У Тимати будет второй ребёнок? Певица Ханна «спалила» беременность Решетовой – инсайдеры

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Жена директора музыкального лейбла Black Star Пашу проговорилась о будущем пополнении Анастасии и Тимати, говорят инсайдеры.

Во время ежегодной музыкальной премии телеканала Ру.Тв инсайдеры услышали, как супруга Пашу певица Ханна «спалила» беременность модели Анастасии Решетовой. По словам очевидцев, знаменитая женщина сообщила, что детская коляска её дочери, которая сначала была у Нюши, потом у Виктории Лопыревой, теперь перейдёт Решетовой. Выходит, если верить данной информации, Анастасия все-таки в положении, хотя продолжает активно это скрывать. Но сохранить секрет уже давно не удается, ведь фолловеры модели в социальной сети Instagram то и дело говорят об увеличенном животике. Видимо, по этой причине Анастасия решила в вовсе закрыть комментарии в своём микроблоге.

Так неужели у Тимати на самом деле будет второй ребёнок? Скорее всего, певица Ханна уже не считает это секретом, а потому позволяет говорить об этом открыто, если её слова могли услышать гости премии Ру.Тв. Напомним, что пока «отец» Black Star воспитывает свою единственную дочь от модели Алёны Шишковой.