Забыли позвать? Бузова пропустила премию RU.TV

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Певица «прикрывается» концертом, который якобы был запланирован задолго до церемонии.

Мега популярная певица Ольга Бузова, которая даже, по мнению Ксении Собчак, является главной певицей современности по прослушиваниям и рейтингам её песен, активно принимает учатстие почти во всех больших концертах России, где награждают и чествуют звезд. Однако многих удивило, что знаменитость такого уровня сегодня ни слова не говорит о подготовке к премии RU.TV, или вообще о своём участии там.

Смелые фанаты рискнули спросить о премии у Ольги лично. «А как же сегодняшняя премия RU.TV?» – спросила внимательная подписчица Бузовой. На такой комментарий Ольга, видимо, попытались успокоить и себя, и подписчиков, которые переживают за её творческие достижения. «У меня концерт, который был запланирован давно», – отчиталась перед широкой публикой певица.

Очевидно, что Ольга пропустила сегодняшнюю премию, но, всё-таки, вряд ли она не смогла бы выделить время на такое мероприятие. Конечно, хоть и девятая музыкальная премия телеканала пройдёт без Ольги, видимо, это не просто совпадение. Скорее всего, Бузову просто забыли позвать на премию, а если и вспомнили, то было уже слишком поздно. Гордая певица попросту могла не принять извинений и решила, всё-таки, не ехать в Crocus City Hall.

Стоит заметить, что на премии выделено много номинаций, однако, ни в одной номинации Ольга не числится. Видимо, не приняв в рассмотрение достижений звезды, RU.TV проигнорировали Бузову.