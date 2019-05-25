Международный уровень позора: Французские СМИ публично унизили Викторию Боню

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После Каннского фестиваля наряд светской львицы назвали полной безвкусицей.

Пару дней назад состоялся очередной Каннский кинофестиваль. В качестве гостей на нем присутствовали многие российские звезды, в том числе и Виктория Боня. Многих удивило ее присутствие, ведь она не имеет никакого отношения к киноиндустрии. После знакового мероприятия оказалось, что такого же мнения придерживаются французские СМИ. Популярное в европейском государстве издание «Мадам Фигаро» публично унизило Викторию Боню, тонко намекнув на ее безвкусный наряд.

Сама статья называлась «Зачем их сюда позвали?». Про российскую телезвезду журналисты написали: «Пайетки, декольте, проникновенный взгляд. Виктория Боня просто надела все лучшее сразу. У нас нет слов». Очевидно, что ее комбинезон «вырви глаз» впечатлил не всех, и за рубежом она сразу стала предметом критики. Интересно, сама телеведущая догадывается о том, что достигла международного уровня позора?