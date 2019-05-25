Костенко потребовала? Дмитрий Тарасов приобрел дорогую иномарку в кредит

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Игрок «Локомотива» не постеснялся и выбрал автомобиль за несколько миллионов рублей.

Футболист, а также бывший муж ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов на днях приобрел себе дорогую иномарку в кредит. По сообщениям российских СМИ, мужчина стал владельцем новенького черного «Гелендвагена», цена которого составляет далеко не один миллион рублей. Теперь в семействе Тарасова сразу две машине, так как его супруга Анастасия Костенко ездит на Mercedes, который Дмитрий ранее подарил Ольге, но потом после развода благополучно отобрал подарок назад.

Не исключено, что именно Костенко могла потребовать новую машину, чтобы муж не пользовался единственным Mercedes в семье. Напомним, что пока футболист радует себя дорогостоящими покупками, его первая супруга Оксана и старшая дочь Ангелина уже целый год не могут допроситься от Дмитрия законных алиментов.