Разводится с Пресняковым? Подольская могла "излить душу" в новой песне о расставании

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«Делай как знаешь, а я улетаю» — поет Наталья, будто бы намекая на душевную боль.

Накануне Наталья Подольская поделилась со своими подписчиками в Instagram, что выпустила новую версию хита 90-х годов «Как на войне». Оригинал исполняется группой «Агата Кристи». Поп-певица отметила, что выбрала именно эту песню, потому что будучи маленькой, часто слушала ее со своей старшей сестрой, и теперь эта композиция вызывает чувство ностальгии.

Однако, возможно, причина выбора песни совсем другая — Подольская могла «излить душу» в новой песне о расставании. Не исключено, что в отношениях между певицей и ее супругом Владимиром Пресняковым произошел конфликт и Наталья собирается разводиться.

Известно, что бывшая гражданская жена Владимира Кристина Орбакайте долгое время терпела измены музыканта, но в конце концов не выдержала и приняла решение расстаться. Поэтому, не исключено, что Пресняков мог не сдержаться и начать уделять внимание другим женщинам, что могло поставить под угрозу брак с Подольской. Неужели Наталья будет разводиться с Пресняковым?

Стоит отметить, что Подольская уже долгое время тщательно оберегает брак с Владимиром, возможно, постоянные ссоры и недопонимания вывели из равновесия артистку, и она решила выразить свои чувства в песне.