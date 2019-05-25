«Позеленела» и распсиховалась – Бородина намекнула на токсикоз при беременности?

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Нервозность без причины и плохое самочувствие – возможно, телеведущая все-таки скрывает пополнение в семье.

Ксения Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым – очень обеспеченная пара. Они в достатке воспитывают двух дочерей, но что мешает им завести третьего ребенка? Может Курбан хочет сына от телеведущей. СМИ уже неоднократно писали, что ее подозревают в третьей беременности, но слухи не находили подтверждение. В последнее время здоровье Бородиной заметно пошатнулось, что не может не настораживать.

Сначала Ксения рассказала об ужасных головных болях, которые ее беспокоят. Бородина была вынуждена съездить на обследования, ведь, по ее словам, боль в области переносицы была невыносимой. Вчера, когда она ехала домой, то буквально распсиховалась на ровном месте: ее вывели из себя московские пробки, хотя, очевидно, что с этой мини-проблемой она сталкивается практически каждый день. И вот, наконец, она поделилась в своей Instagram-аккауте изображением зеленого существа Гринча, который должен был показать ее внутреннее состояние.

Судя по всему, Бородина показала, как она «позеленела». Неужели она намекнула на токсикоз при беременности? Ухудшение самочувствия, уменьшение работоспособности и «эмоциональные качели» – как раз яркие симптомы зарождения новой жизни. Ксения пока не раскрыла тайну, но, возможно, готовится стать мамой третий раз.