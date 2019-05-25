Конец модельной карьере? Решетова ради Тимати может «забить» тело татуировками

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Попытка сохранить отношения может стоить Анастасии работы.

Уже несколько лет отношения Анастасии Решетовой и Тимати вызывают много спорных вопросов: несмотря на «громкое» предложение в Париже дело до свадьбы так и не дошло. Более того, пара перестала появляться вместе на публике, а рэпер занимается исключительно раскруткой лейбла. Девушка только и дело, что намекает в соцсети о проблемном душевном состоянии. А сегодня модель и вовсе поразила фанатов пристрастием к татуировкам. В сторис Анастасия опубликовала неоднозначный рисунок, где девушка буквально расписана разными узорами.

Не исключено, что и модель на фоне неустойчивого психического состояния может задуматься о рисунке и ради Тимати «забить» тело татуировками, ведь, как известно, рэпер настолько любит «портаки», что не только посвятил «искусству» трек, но и открыл собственный салон. И всё бы ничего, вот только попытка спасти отношения может стать для Решетовой концом в модельной карьере, ведь на мировых подиумах категорически не допускаются девушки с любого рода рисунком на теле.