«Одинаковые глазки» - Сын Барановской поразил фанатов сходством с мамой

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Арсений все меньше похож на своего папу Андрея Аршавина.

В своем профиле Instagram телеведущая Юлия Барановская опубликовала совместную фотографию с младшим сыном Арсением. Большинство подписчиков пришли в восторг от милого личика сына телеведущей и сразу же заметили, что Барановская и Арсений похожи как две капли воды. «Одинаковые глазки» - поразил фанатов сходством с мамой Арсений.

Как отмечают интернет-пользователи, в первую очередь сходство очень заметно по глазам, но другие черты лица Арсений унаследовал от матери, несмотря на то, что раньше мальчик был больше похож на своего отца Андрея Аршавина. За час со времени публикации фотография набрала 8,5 тысяч «лайков».

Стоит отметить, что у Юлии три ребенка. Отцом всех троих детей является российский футболист Андрей Аршавин, после развода с которым Барановская так и не может найти счастье в личной жизни, поэтому всю свою любовь она посвящает своим детям. Несмотря на то, что Аршавин долгое время не встречался со своими детьми, он решил наладить с ними отношения и проводить больше времени вместе.

Ходили слухи, что он решил возобновить близкие отношения с Юлией, но она их опровергла, отметив, что рада общению Андрея с детьми. Ведь им нужно и отцовское внимание.