«Стыдно за наш народ» – Россияне взбунтовались против Малахова за «хайп» на фриках

Сегодня, 15:09

«Прямой эфир» получает все больше дизлайков на YouTube, одиозные гости программы зрителям крайне не нравятся.

Вчерашний выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» шокировал российскую общественность. Мало кто ожидал, что Малахов продолжит «традицию» снимать выпуски, якобы, для увеселения народа. Однако многим приглашение всевозможных фриков шоу-бизнесса показалось попросту нелепым. То Малахов поднимает общественно значимые темы, а то, наоборот, «дурачится» в эфире.

Сейчас россияне взбунтовались против Андрея за ненужный хайп на странных людях медийного пространства. И снова, Малахов приглашает Гогена Солнцева с его 64-летней женой для того, чтобы высмеять фриковую семью на всю Россию, однако многим это уже надоело смотреть.

«Ужас! С чего тут ржать? Одни фрики!», «Дурдом полный с Малаховым во главе», «Малахов в своём репертуаре...слов нет,и это телевидение называется», «Стыдно за наш народ» – отметили недовольные зрители. Под Роликом на YouTube количество дизлайков стремительно набирает число лайков, а комментарии с негативом от возмущенных россиян появляются очень быстро.