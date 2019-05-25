Легкая нажива. Пынзарь «попалась» на перепродаже вещей с AliExpress

Сегодня, 14:38

Звезда «Дома-2», вероятно, решила обогатиться за счёт доверчивых фанатов.

Как известно, после резкого взлёта карьеры на «Дома-2» Даша и Сергей Пынзари активно занялись бизнесом: сеть магазинов, строительная компания и рекламные проекты. Очевидно, дела в семье идут не так уж и плохо, ведь недавно Пынзари открыли новый бутик одежды в Турции. Не сложно догадаться, что большинство покупателей звёздной семьи — их верные фанаты, а потому Даша не стеснятся пиарить одежду в соцсетях. Так, на днях звезда «Дома-2» похвасталась летним сарафаном жёлтого цвета из новой коллекции. Как заявила в сторис бизнес-вумен, стоимость яркого наряда всего 2450 рублей.

И всё бы ничего, вот только Пынзарь «попалась» на перепродаже вещей с AliExpress. Как оказалось, подобное платье можно заказать и в интернет-магазине, вот только стоимость наряда будет уже в 3 раза дешевле и не превысит ценник в 700 рублей.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда девушку «ловят» на заоблачных ценах в перепродаже китайской одежды. Но, вероятно, в погоне за лёгкой наживой Даша не побрезгует ни собственной репутацией, ни любовью фанатов.