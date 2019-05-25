Надеется вернуть Аллу через дочь? Киркоров неоднозначно поздравил Орбакайте с именинами

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Видимо, Филипп выбрал лучший момент, чтобы ещё раз пофлиртовать с Примадонной.

25 мая старшей дочери Аллы Борисовны Кристине Орбакайте исполнилось ровно 48 лет. В этот день знаменитую певицу активно поздравляют не только самые близкие люди, но и фанаты с коллегами по сцене. Так, свою лепту к праздничным поздравлениям решил внести и король российской страды Филипп Киркоров. На своей официальной страничке в соцсети Instagram певец в сообщении традиционно начал с именинника, а после стал, как обычно, восхвалять Аллу Борисовну и благодарить её за такую прекрасную дочь. Неужели Киркоров ещё не оставил попытки вернуть Пугачёву и решил это сделать через Кристину?

Как бы там ни было, но поздравление выглядело немного неоднозначным и было адресовано не только Орбакайте, но и Примадонне. Сам Киркоров не отрицает, что всё ещё любит Аллу Борисовну и называет певицу лучшей женщиной в его жизни. Стоит отметить, что после брака с Пугачёвой Филипп больше не женился, а после того, как у него родилась дочь, Киркоров назвал её Аллой Викторией, в честь двух самых любимых женщин – матери и бывшей супруги.