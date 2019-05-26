Мишень – сцена или Галкин? Бузова оценила идею стать второй Пугачевой

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Певица, похоже, давно мечтает занять место Примадонны.

Под одним из последних постов Ольги Бузовой появился довольно интересный комментарий. «Алла Пугачева нашего времени», — отметил один из преданных фанатов певицы. Примечательно, что телеведущая отреагировала на громкое заявление поклонника, оставив в ответ эмоджи в виде сердца. Судя по всему, таким образом певица оценила идею стать второй Пугачевой. Вот только возникает вопрос — Ольге нужна сцена или муж Примадонны?

С самого начала своей певческой карьеры Ольга Бузова не скрывала, что намерена сравниться по популярности с самой Аллой Пугачевой. Ведущая «Дома-2» подружилась с Филиппом Киркоровым, видимо, как раз таки, чтобы приблизиться к своей цели — занять место Аллы Борисовны. И, похоже, не просто заменить ее на сцене, но и «насолить» за то, что не воспринимает ее как певицу. Учитывая особое внимание Ольги к мужу Примадонны, можно предположить, что мишень Бузовой — не только сцена, но и Максим Галкин.

Телеведущая всячески привлекает внимание юмориста не только в соцсетях, но и на публике. При каждой встрече с Галкиным (что происходит в основном на сцене) Ольга как будто намеренно пытается кокетничать с ним, заставляя Пугачеву ревновать. Судя по всему, пока Бузова лишь подготавливает свою аудиторию, как и Галкина, к тому, что она станет второй Пугачевой. Не исключено, что Ольга все-таки боится предпринимать решительные действия, ведь влиятельная Алла Борисовна может легко «вычеркнуть» Бузову из шоу-бизнеса. Вероятно, телеведущая активизируется только после ухода Пугачевой в мир иной.