«Мальдивские неудачницы» – Рита Дакота пожаловалась на испорченный отдых и обругала Аэрофлот

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«Хорошо, что самолёт не обесточился пока мы летели!» — саркастично отшутилась певица в сториз.

Бывшая жена Влада Соколовского, певица Рита Дакота, вчера прилетела из райских Мальдив со своими подругами и ребёнком. Кажется, весь отдых прошёл не так радужно, как было показано Ритой, что становится понятно после скандала в аэропорту.

Рита в социальных сетях пожаловалась на испорченный отдых и в нескольких сториз обругала компанию «Аэрофлот» за некоторые просчёты с доставкой багажа до пассажиров рейса. Рита рассказала, что они прилетели в Москву и на протяжении нескольких часов ждали свой багаж. Долгое время «топовая авиакомпания» даже не объясняла причин задержки багажа, пока вся компания «мальдивских неудачниц», как себя назвала сама Рита, не пошли скандалить с представителем компании.

Оказалось, что по прилёту самолёт обесточился и всё люки «задраились». Так, сотрудники компании не смогли достать багаж на протяжении долгого времени. К счастью, маленькую Мию, дочь Дакоты, забрал её папа, чтобы не перегружать ребёнка ненужным ожиданием. Дакота же осталась в аэропорту до последнего.

Больше всего женщина выступала за то, что в дороге было очень много детей, которые были вынуждены вместе со своими родителями ожидать вещей. Как заметила Рита, у многих заканчивалась вода, заканчиваются подгузники, еда. «Мне детей жалко!» — резко заявила молодая мама.