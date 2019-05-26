Мать Шаляпина может засудить за «клевету» бывшую невестку Гудзеву

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Девушка находится в положении и уверяет, что отцом ребенка является именно Прохор.

Не так уж и давно вся общественность узнала о любовном романе известного певца Прохора Шаляпина и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако разрушить пару пытается одна из бывших подружек исполнителя Татьяна Гудзева, которая заявила на всю страну о том, что ждет ребенка от Шаляпина. Девушка таким способом пытается призвать к ответственности, возможно, будущего отца наследника, ведь на телефонные звонки сам он ей не отвечает.

По ее словам, она хочет, чтобы Прохор содержал и ее, и своего будущего малыша. 40-летняя экс-подруга уверена, что сможет вернуть бывшего возлюбленного, но вот мать артиста очень сомневается и даже в том, что Татьяна вообще забеременела именно от ее сына.

По предположению из сети, мать Шаляпина может засудить за такую «клевету» бывшую невестку Гудзеву, ведь если Татьяна хочет призвать к ответственности, то может и подать в суд, дабы взыскать с Шаляпина алименты не только на свое содержание, но и на содержание ребенка. Правда, это только в том случает, если ДНК тест докажет, что отцом, действительно, является артист.

«Почему мы должны ее содержать? Ей нужны деньги? Пусть устраивается на новую работу. Причем тут Прохор? Я уверена, что это не мой внук», - заявила Елена Колесникова.

В законодательстве под клеветой понимают распространение информации, которая задевает честь и достоинство человека, наносит вред его репутации, и при этом не соответствует действительному положению. Вряд ли Шаляпину подобный скандал приносит отличную репутацию.

Однако Елена Колесникова прекрасно должна понимать, что девушку могут наказать только крупным штрафом за публичное обращение, которое, возможно, и вовсе обман.

По мнению, мать артиста, если уж решится обратиться в соответствующие органы, то совсем не для того, чтобы упечь девушку за решетку, а для того, чтобы усадить на «место».