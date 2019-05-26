Тильда у Тилля? Лобода выдала чужую дочь за свою, скрыв родную у Линдеманна

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Об этом свидетельствует нежелание Светланы показывать лицо дочурки, появляться с ней на публике, а также уклонение от раскрытия личности отца девочки.

Недавно певица поделилась новым нежным фото, где держит маленькую девочку за руку. Кадр получился очень трогательным, хотя на снимок и не попало лицо малышки. По словам Светланы, младшая наследница не очень похожа на неё саму. Она, скорее, является папиной дочкой. «Больше она похожа на папу», — говорит Светлана.

Однако, малышке исполнился годик, а Лобода так и не показала личико малышки. Кроме этого, певица заявляла о том, что воспитание детей полностью лежит на плечах няни.

Последнее время имена Светланы и фронтмена немецкой группы Рамшатайн Тилля Линдеманна часто упоминают в одном контексте. Все дело в том, что в мае прошлого года певица родила девочку и назвала ее Тильдой. В прошлом году в таблоидах стала появляться информация о том, что певцы встречаются. Официального подтверждения ни сама Лобода, ни Линдеманн не давали.

Несмотря на это, фолловеры практически уверены в том, что Лободу и Тилля связывают романтические чувства и даже более того, у них есть общая дочь.

Правда, в связи с тем, что Светлана практически не афиширует личную жизнь, а также практически не балует общественность информацией о младшей дочурке, многие поговаривали о том, что Тильда отправилась на постоянное место жительства к своему родному отцу.

А после того, как Лобода опубликовала фото с малышкой на руках и вовсе можно подумать о том, что Светлана таким образом решила просто успокоить любопытство фанатов, а сама выдала чужую дочь за свою, скрыв местоположение малышки