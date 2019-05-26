Тилль позвал? Лобода срочно готовится к переезду в Германию с дочкой

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Публика уверена в этом, считая, что страх перед одиночеством в старости, явный роман с лидером Rammstein и маленькая дочь заставят её переехать к Тиллю.

Светлана забеременела сразу после концерта Rammstein в Украине в июле 2017 года. Познакомились они на фестивале «Жара» в Баку. Лобода никак не комментировала мысли пользователей о романе артистов, тем самым только подогревая слухи.

24 мая её дочери Тильде исполнился 1 год. Когда фанаты узнали о беременности поп-певицы, все находились в догадках кто отец ребёнка. Светлана не любит слишком много распространяться о личной жизни в сети, скрывая имена своих партнёров.

Весной 2018 года журналисты выяснили, что у певицы роман с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, тогда и стало известно о новой беременности Светланы. Фанаты уверены, что именно он отец Тильды, потому что пара часто совместно выходила «в свет», также имя девочки, напоминающее имя отца. К тому же Лобода часто выкладывала фото с музыкантом и подписями о чувствах и тоске.

Возможно, что Тилль позвал её в Германию в совестный дом и на концерт, который пройдёт 27 мая, потому Лобода срочно готовится к переезду с дочерми, чтобы остаться там жить и построить крепкую семью, которой у неё никогда не было. Впрочем, это лишь догадки фанатов.

За несколько дней до дня рождения дочери, Светлана публиковала подозрительную фотографию в Instagram с участниками немецкой рок-группы. И пост, где сообщила, что собирается куда-то, но не уточнила куда.

Артистка признавалась, что боится старости из-за страха одиночества. Также заявляла, что строить любовные отношения с творческой девушкой очень сложно, ей нужен зрелый мужчина, который будет способен её понять. Тилль тут как раз подходит.