Охота на Катю Лель? Певицу преследуют неопознанные объекты уже и в Москве

Сегодня, 12:02

Соответствующий ролик артистка выложила в своем Instagram.

В своем микроблоге популярная певица Катя Лель поделилась со своими подписчиками видео с неопознанными летающими объектами. Это уже не первая встреча исполнительницы с внеземной цивилизацией. Несколько недель назад Катя уже публиковала подобное видео, но снято оно было в Кисловодске. Теперь певицу преследуют неопознанные объекты уже и в Москве. Катя отметила, что объекты на видео не китайские фонарики или самолеты. А так же она призвала людей, которые знают что это может быть, озвучить свое мнение.

Если внеземная цивилизация существует, то это явно охота на Катю Лель. Совсем недавно Катя рассказывала, что первая встреча с околоземными обитателями случилась где-то в 16 лет. Она призналась, что ее похищали пришельцы, а после встречи с ними певица потеряла несколько зубов, а также открыла в себе новые навыки чтение мыслей других людей и композиторство.

Доподлинно выяснить, что за объект «маячил» перед объективом камеры певицы, пока не представляется возможным. Не исключено, что это квадрокоптеры, или Катя все же ошиблась, и это простые бумажные фонарики.