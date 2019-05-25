Красота в обмен на зрение? Сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз из-за диеты

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Кровоизлияние стало результатом сильной нагрузки на организм Филиппа Васильева.

Очередной жертвой идеалов красоты стал известный актёр Филипп Васильев. Как оказалось, за пол года сын Татьяны Васильевой сбросил 40 кг, в результате чего попал в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом заявил друг семьи в соцсети Стас Садальский, призвав фанатов, в первую очередь, следить за своим здоровьем. По словам Садальского, сын Татьяны Васильевой ослеп на один глаз из-за специальной диеты.

Актёр питался едой на заказ с жёстким подсчётом калорий на 2000 в день. Кровоизлияние в глаз стало результатом сильной нагрузки на организм. В больнице Васильеву сделали специальный укол в глаз и хотя сейчас состояние Филиппа нормализовалось, однако, угроза для зрения всё ещё остаётся. Примечательно, что это уже не первый случай, когда Садальский бил тревогу о самочувствии коллеги, но, видимо, тогда Филипп ещё даже представить не мог, что в обмен на красоту рискует потерять зрение.