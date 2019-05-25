Бизнес-империя Малышевой может «лопнуть» из-за ненависти людей к Сябитовой

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Ведущая владеет ООО «Диета Елены Малышевой», которая приносит ей в год 19 млн рублей. Теперь эта сумма может уменьшиться из-за привлечения к рекламе Розы Сябитовой.

Ведущая владеет ООО «Диета Елены Малышевой», которая приносит ей в год 19 млн рублей. Теперь эта сумма может уменьшиться, из-за привлечения к рекламе Розы Сябитовой.

Компания Малышевой предлагает клиентам диетическое питание, расфасованное по контейнерам и доставляемое в замороженном виде. В блюдах якобы подсчитаны все калории и нет вредных компонентов, что должно вести к снижению веса «пациента».

Около месяца назад Малашева решила привлечь к рекламе ведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову. Телевизионный доктор и «главная сваха страны» записывают видео с процессом похудения, которые выкладывают на YouTube и в Instagram.

В Instagram пользователи негативно восприняли участие Сябитовой, называя её «неприятной женщиной, которая не умеет себя вести». Лучше всех отношение людей к ведущей передал комментарий:

«Ненавижу Сябитову. Фу».

Судя по комментариям, многие потенциальные клиенты ООО «Диета Елены Малышевой» отказались пользоваться её диетой только из-за участия Сябитовой в продвижении продукта.

По всей видимости, Роза только вредит проекту коллеги по каналу. Малышевой стоит внимательно следить, как бы бизнес-империя, приносящая ей в год около 19 млн рублей, не «лопнула». Ведь не известно, каков процент ненавистников Сябитовой среди клиентов Малышевой.