Вокалист группы Maroon 5 покинул американское шоу «Голос»

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«Пришло время двигаться дальше», - сообщил музыкант.

Адам Левин участвовал в программе с самого ее основания. С 2011 года музыкант снялся в 16-ти сезонах популярного шоу. О своем уходе он сообщил с помощью социальной сети Instagram. С момента начала шоу только Левин и его коллега Блейк Шелтон являлись бессменными наставниками.

Вокалист группы Maroon 5 поблагодарил всех коллег и участников шоу. Левин сообщил, что покидает шоу и заявил, что «нужно двигаться дальше». Его место в жюри займет знаменитая певица Гвен Стефани. Она участвовала в шоу в 2014-2015 годах.

Проект «Голос» - это адаптация популярного шоу Голландии, которое уже «переняли» многие страны. Проект подразумевает собой вокальный конкурс, в котором участники соревнуются между собой за право выиграть денежный приз и заключить контракт с известными лейблами страны.

Следующий 17-й сезон американского шоу «Голос» анонсирован на 2020 год.