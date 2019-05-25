Довели ребенка! Дочь Алсу не появилась на Голос. Дети из-за психологической травли - сеть

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Страх очередного скандала напугал девочку, и она побоялась принимать участие в спецвыпуске шоу, считают фолловеры.

24 мая в эфире «Первого канала» прошел спецвыпуск программы Голос. Дети. Директор телеканала Эрнст объявил победителей, ими стали все девять финалистов шоу. Стоит отметить, что экс-победительница Микелла Абрамова не появилась в специальном выпуске. «Это ее выбор, и мы его уважаем», - сказал ведущий Дмитрий Нагиев.

В сети предположили, что Дочь Алсу не появилась на шоу из-за психологической травли. Ни для кого не секрет, что на 11-летнюю Микеллу в один миг обрушился гнев очень большого количества людей. Путем массовых «накрученных» голосов девочка одержала победу в конкурсе. Данная ситуация обсуждалась в очень широком ключе, люди строили свои догадки и домыслы. Среди этого, многие обвиняли саму Микеллу и ее знаменитую мать. Скорее всего, данная ситуация отложила огромный отпечаток на психике девочке и в связи с ней она отказалась от участия в специальном выпуске шоу. Надо же так довести ребенка! Массовая травля значительно скажется на будущем маленькой певицы, уверены подписчики.

После скандала Микелла закрыла комментарии в своем Instagram и не публикует новые записи. Судя по всему, данная ситуация отразилась на ее мировоззрении и опасаясь очередной волны «укоров» в свой адрес, дочь Алсу закрыла доступ к своему профилю для всех «неравнодушных».

«Из-за травли она не пришла на шоу», «Пусть теперь будет стыдно всем, кто ее обвинял», - негодуют пользователи сети.