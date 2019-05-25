«Грудь ушла по бокам»: Пынзарь «спалила» фанатам расплывшийся силикон

Сегодня, 04:21

Новая фотография экс-участницы «Дом-2» стала предметом бурного обсуждения подписчиков. Фанаты обратили внимание на грудь Дарьи, которая «потеряла товарный вид».

Даша Пынзарь выложила в Instagram фотографию с турецкого пляжа, на которой красуется в ярко-жёлтом сарафане. Глубокое декольте, подчёркивающее грудь, сыграло с бывшей участницей «Дом-2» злую шутку.

Фанаты «спалили» на фото расплывшиеся груди звезды, одна из которых была как-будто ниже другой. Подписчики не преминули устроить конкурс шуток в стиле «лучший комментарий про силикон». Вот самые приличные из них:

«Почему тити разные? Одна съехала!»

«Видно … как силикон гуляет в разные стороны. Одевать одежду нужно явно с закрытым декольте»

«Грудь ушла по бокам!»

Такая реакция фанатов не удивительна — многочисленные пластические операции звезды «Дома-2» давно стали поводом для глупых шуток невежественных комментаторов в соцсетях.

При этом стоит отметить, что на фото одна грудь действительно кажется меньше другой, однако это скорее из-за плохого ракурса. Так что если Пынзарь и стоит что-то поменять, то точно не сарафан и не пластического хирурга, а криворукого фотографа.