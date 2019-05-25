«Мусорный мешок на тыкве»: Бородина публично унизила Черно

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Лицемерие, личную неприязнь и высокомерие, судя по видео, показала Ксения по отношению к своей «подруге» Александре.

«Фу, эта безвкусица даже издалека видна», - сказала Ксения на камеру в своих Instagram-историях по поводу платья Александры, в котором она пришла на съёмку программы «Спаси свою любовь». Характер Ксении особенно себя проявляет на съёмках телепроекта «Дом-2», но даже за камерами она критикует людей лишь за внешний вид.

Бородина публично унизила Черно, называя её платье мусорным мешком и заставляя её оправдываться. По лицу скандальной участницы было заметно, что она совсем не в восторге от подобной выходки ведущей. Даже супруг Александры назвал её тыквой, подыгрывая Ксении.

Однако может это настоящая дружба, ведь она говорила ей всё в лицо, но съёмка и публикация в сеть на потеху публике этого не демонстрирует. Черно часто сталкивается с критикой в свой адрес даже среди собственных подписчиков из-за неординарной внешности и характера.

Совсем недавно она опубликовала новость о том, что собирается блокировать неадекватных пользователей за необоснованную критику. Бородина во время видео сказала, что любит Сашу и у неё красивые ноги, но после этих слов устроила опрос подписчиков с выбором «ужас/секс».

Черно пришла на проект в прошлом году и почти сразу взгляд всех зрителей был направлен на неё. Бородина сейчас является неизменной ведущей проекта, возможно, что в будущем Александру ждёт то же самое место на лобном из-за высокого «спроса» фанатов «Дом-2», поэтому Ксения относится к ней с высокомерием и лицемерием. «Тыква» может вытиснуть её с рабочего места, благодаря которому она набрала такую популярность.