Праздник за рекламу? Никита Пресняков показал «бедную» вечеринку без родственников

Сегодня, 10:30

Пока Пугачева наслаждается роскошью, ее внук может довольствоваться бесплатным алкоголем.

Старший внук Аллы Борисовны Пугачёвой, Никита Пресняков, недавно отпраздновал своё 28-летие, с которым его поздравили многие звезды шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова. Однако последние сториз молодой звезды и сына Кристины Орбакайте вызывают беспокойство. Сегодня Никита решился показать то, как прошло его «торжество», чем, видимо, он сам очень расстроен.

«Бедная» вечеринка без родственников и с каким-то алкоголем у барной стойки, конечно, не может не вызывать печальных мыслей. Сам Никита отметил, что «такого у него никогда не было», вероятно, раньше мать и бабушка всё-таки удосуживались поздравить своего внука лично, а теперь даже не появились на его вечеринке.

Удивительно, что сделанный праздник «друзьями», которые рассчитывали на хорошую рекламу в сториз, очевидно, превзошёл все ожидания самого именинника. Не только сториз, но и искренние слова благодарности за установку бара рядом с каким-то домом у порога просто «порадовали» певца. Конечно, таких подарков раньше ему мало кто делал. Теперь же надеяться на появление родителей, или бабушки ему, видимо, попросту не приходится. Не так давно его брат по матери Дени отпраздновал свой день рождения куда роскошнее. Он явно потратил на вечеринку куда больше денег, так как пока Пресняков довольствуется праздником в глубинке, его брат отмечал в роскошном отеле.