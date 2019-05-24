Минкульт спонсирует? Тимати решил стать режиссером

Сегодня, 22:54

После большого контракта с Минобороны репер может продолжать тесно сотрудничать с правительством.

Совсем недавно Тимати объявил о показе одежды, которую он разрабатывал для армии России совместно с Минобороны. Артист уже очень давно сотрудничает с правительством, открыто поддерживал президента РФ Владимира Путина, так что нет ничего удивительного в том, что сотрудничество с властью у Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) перешло на новый уровень. Но сегодня репер прямо сообщил, что решил стать режиссером, и самый резонный вопрос здесь: Минкульт будет спонсировать его фильм?

Стоит уточнить, что деньги и Министерства обороны, и Министерства культуры это не деньги абстрактного правительства, а деньги россиян и, по идее, только они вправе выбирать то, как ими распоряжаться. Учитывая этот факт, кажется очень знаковым, что Тимати в своем новом видео решил всё-таки поинтересоваться у своей аудитории, какой фильм они хотят увидеть. Если музыкант действительно прислушается к пожеланиям аудитории, то будет прекрасно. Но, не исключено, что уже давно решено, какой фильм будут снимать, а это обращение — всего лишь пиар.

Пока фанаты в комментариях чаще всего репера просят снять боевик с нотами мелодрамы в стиле клипа «Нельзя», где Тимати и Назима сыграли влюбленных. Кстати, артист лукавил, когда говорил, что чаще всего под анонсом клипа его спрашивали про то, когда он снимет фильм — куда более частым был вопрос про их «роман» с Назимой. Не менее интересно, найдется ли в фильме Тимати роль для Решетовой? В последнее время рэпер и его невеста не часто показывают общие фото, из-за чего у фанатов уже возникли мысли о возможном разрыве романа певца и его девушки-модели.