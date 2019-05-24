«Размер всё-таки главное?» – Бузова насмешила фанатов рассуждениями о «подходящем» человеке

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Пока все убирали пляжи Сочи в поддержку флешмоба по защите окружающей среды, Ольга нашла время подумать о вечном.

Ольга Бузова, находясь по делам в Сочи, решила поделиться словами и мыслями, которые, вероятно, тронули её за живое. Именно об отношениях мужчин и женщин, мужа и жены, знаменитая певица часто «философствует». На этот раз Ольга предложила прочитать вслух отрывок из произведения Виктории Мак о «подходящем» человеке в жизни.

«Я поняла, что человек должен бать т воего размера. Чтобы тебе не приходилось становиться менше… Чтобы его не раздражать, вызывая волну за волной, цунами в его привычном мире….Это как жить в доме. где… хм…потолок чуть ниже твоего роста. Всё время немного некомфортно…», — такой отрывок взяла знаменитость для описания, видимо, тех чувств, которые сейчас «терзают» Бузову.

Откровенно говоря, Бузова смогла не только «воодушевить» многих таким рассказом, но и насмешить фанатов подобными рассуждениями, хоть и не своими. «Оленька… Получается размер всё-таки главное?», «Одного Размера», «А, ну ясно, пока все убирали мусор, Оля пошла фотаться» — написали знаменитости бдительные фанаты, которым, видимо, не понравились списанные рассуждения Ольги.