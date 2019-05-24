«Я виновата в отставке канцлера» - Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Сегодня, 19:10

Российская телеведущая обвинила газету в клевете.

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева проинформировала своих подписчиков в социальной сети Instagram о том, что одно австрийское издание выставило её в роли «русской шпионки». Более того, согласно информации журналистов из Австрии, якобы именно по причине российской телеблондинки высокопоставленные люди «летят с постов».

«Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно… Ну что же , будем разбираться в международном суде», - заявила возмущенная Кудрявцева.

На новость также отреагировали и коллеги Леры по шоу-бизнесу.

Можно даже предположить, что издание явно не могло перепутать фотографии Леры с другой женщиной, поскольку в газете присутствует не только фото, но и фамилия отечественной знаменитости. Сама Кудрявцева не собирается спускать с рук такую ситуацию зарубежных СМИ и заявила, что подает в международный суд на австрийское издание, видимо, за клевету.