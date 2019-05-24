Россия не угодила? Внук Пугачевой может использовать Уилла Смита ради карьеры «за бугром»

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«Ковёр Челлендж» от Никиты Преснякова мог оказаться продуманным планом.

Долгие годы музыкальная карьера Никиты Преснякова вызывает много спорных вопросов: несмотря на звёздную семью и хорошие вокальные данные внук Пугачёвой так и не добился успеха. Помимо роликов в соцсети и редких концертов в собственной группе Никита практически не выступает. Тем не менее, молодой дарования не упускает возможности критиковать российских артистов. Так, между Пресняковым-младшим и Николаем Басковым даже разгорелся скандал за то, что Никита публично унизил творчество «натурального блондина», прозвав попсой для мало интеллектуальных фанатов. Судя по всему, Россия настолько не угодила молодому таланту, что Пресняков уже работает над «пропуском» на мировую сцену.

Так, Никита, опубликовав снимок, где позирует на фоне ковра, затронул тему «ковёрчелленджа», что набрал популярность за счёт недавней премьеры фильма «Аладдин». Примечательно, что в комментарии музыкант неоднозначно отметил голливудскую звезду Уилла Смита, словно «напросился» актёру в друзья. Не исключено, что внук Пугачевой может использовать Смита ради карьеры «за бугром». Ведь Пресняков неоднократно заявлял о своём пристрастии к иностранному творчеству, а такие связи, в виде актёра, очевидно, откроют многие «двери» начинающему музыканту.