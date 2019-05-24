Папа Децла «продал» песни сына Тимати? Репер сообщил о записи нового трека о Толмацком

Сегодня, 19:00

Песня должна почтить память музыканта, внезапно ушедшего из жизни в этом году.

Тимати сообщил о записи нового трека о покойном Кирилле Толмацком, который известен широкой аудитории, как Децл. В этой новой песне, как сообщил сам же репер, будут использован фрагменты песен Толмацкого. Ради этого артисту пришлось помириться с отцом Децла, он позвонил ему и поинтересовался о том, можно ли «использовать [авторские] права», и Александр Толмацкий согласился.

При этом репер очень дипломатично умалчивает о том, пришлось ли ему платить за «использование прав». Что вообще может означать выражение «использовать чужое авторское право»? Под этим, в большинстве случаев, имеют в виду использование чужой интеллектуальной собственности (книги, песни, фильмы и т.д.) в своих целях. Но с каких это пор Александр Толмацкий может распоряжаться авторскими правами своего сына, если у Кирилла была еще жена и ребенок? Разве не они имеют право владения правом на использование музыки Толмацкого?

К слову, после смерти репера между его родственниками разгорелся скандал. Жена Децла сообщила СМИ, что у нее хотят забрать сына и отдать бабушке, а в то время как все песни Кирилла хочет забрать себе дедушка, то есть папа Толмацкого. После этого отец артиста стал публично намекать на шизофрению своей невестки, мать Кирилла сменила замки и не пускает Юлию в квартиру, а сама Толмацкая удалилась из соцсетей и ни с кем не выходит на связь. Возможно, поэтому Тимати пришлось звонить не ей, а отцу Децла. Но неужели папа музыканта «продал» песни сына Тимати? Хочется верить, что подобного все же не произошло, но учитывая то, что Александр Толмацкий считается себя едва ли не единоличным владельцем авторских прав на песни сына, то это вполне может быть, просто факт сделки могли не озвучивать.