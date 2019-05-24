«И питомца отмажет, и себя похвалит» — Миро нашла причину слов Рудковской о романе с Биланом

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Каминг-аут навредит Диме, уверенна блоггер.

Скандальный блогер Лена Миро опубликовала в Живом Журнале очередную статью, которая посвящена Диме Билану и Яне Рудковской. Миро славится острым языком. В своем блоге она обсуждает различных медийных личностей в довольно жесткой форме. В эфире Love Radio продюсер рассказала, что если бы в настоящее время она была не замужем, у нее обязательно был бы роман с Биланом. Она отметила, что он красивый, талантливый и очень хорошо зарабатывает это главное, по мнению Яны, что должно быть в мужчине. Миро нашла причину слов Рудковской о романе с Биланом.

По словам Мироненко, Яна специально придумала «роман‎» с Димой Биланом, чтобы напомнить о себе и опровергнуть слухи о нетрадиционной ориентации певца. Ведь в случае, если Дима сделает каминг-аут он потеряет основную часть своих поклонников, а, следовательно, и большую часть не только своего заработка, но и Рудковской. «И питомца отмажет, и себя похвалит», — заявила блогер, а также отметила, что Рудковская до сих пор беспокоится о своей привлекательности, не желая принимать свои возрастные изменения.

Яна и раньше упоминала несостоявшиеся отношениях с певцом. Продюсер поделилась, что после одной из вечеринок, Дима пошел ее провожать до отеля, а потом внезапно поцеловал. Она отметила, что именно с того дня они стали очень близки.