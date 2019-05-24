Приставы продают квартиру Жанны Фриске за бесценок на «Авито»

Сегодня, 17:51

Из-за родителей певицы ее сын остается без наследства в 30 миллионов рублей.

Благотворительная акция по сбору средств на лечение опухоли мозга Жанны Фриске началась в январе 2014 года. По итогу на банковском счете Русфонда оказалось более 69 миллионов рублей, часть из которых была отправлена на спасение девяти онкобольных детей, а оставшиеся 25 миллионов перечислили на банковский счет певицы. Ее обязали вернуть оставшиеся средства, если таковые останутся после лечения.

Тем не менее, после ее смерти семья Фриске отчиталась немногим больше чем за 3 миллиона рублей, а остальные средства, как позже было доказано, мать покойной сняла за несколько дней до ее кончины и отказалась отдавать. Именно по этой причине была арестована часть дома Дмитрия Шепелева, так как она по праву принадлежала Жанне, а после по наследству перешла к ее сыну и родителям.

Чтобы погасить за нее долг, судебные приставы решили продать другое имущество Фриске, квартиру в одной из элитных новостроек Москвы. Так как при жизни та сделала там дорогостоящий ремонт, риелторы оценивают ее ни много ни мало в 30 миллионов рублей.

Тем не менее, есть огромная вероятность, что с торгов квартира уйдет практически за бесценок. По данным российских СМИ, ее продажей занимаются не только на открытом аукционе, но и через сайт «Авито», а также базу данных московской недвижимости ЦИАН. Так как имущество связано с тяжбами, начальная цена ниже, чем могла бы быть, если бы продажа осуществлялась на обычном рынке. К тому же, существуют сроки, в которые она должна уйти с молотка, цена на ее постепенно будет снижаться, пока не найдет своего покупателя.