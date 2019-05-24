«Поехали кататься?» - Лазарев может завлекать любовницу дорогим авто

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Артист, похоже, устал от одиночества.

Недавно Сергей Лазарев похвастался дорогим авто нового поколения, которое взял на тест-драйв, при этом заметив, что свою машину этой же марки он отдал на плановое техническое обслуживание. Пока неизвестно, собирается ли артист покупать новую модель автомобиля или же взял ее на тест-драйв ради интереса. «Ну что, красивая, поехали кататься????», — данная фраза в публикации кажется немного странной.

Складывается впечатление, что Лазарев привлекает чье-то внимание. Не исключено, что исполнитель дорогим авто может завлекать любовницу, которая у него уже есть, или же девушку, к которой он испытывает чувства. Интересно, что ранее артист не проявлял подобных знаков внимания представительницам прекрасного пола. Вероятно, Лазарев устал от одиночества, а потому решил стать ловеласом, любителем ухаживать за женщинами.

Не исключено, что артист обращается к Ани Лорак, с которой ему до сих пор приписывают роман. Хотя, складывается впечатление, что коллеги серьезно рассорились. Лорак даже не поддержала Лазарева на «Евровидении». Возможно, у Сергея появилась новая возлюбленная, которую он оберегает от глаз публики. Своей интригующей фразой артист как раз таки мог намекнуть и на новые отношения. Не исключено, что тест-драйв исполнитель проводил не один, а со своей возможной пассией, поэтому и обратился к ней в своем посте.