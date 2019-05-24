Из репера в модельеры. Сотрудничество с Минобороны может заставить Тимати бросить музыку

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Вероятно, за коллекцию одежды для военных артисту «отстегнули» немалую сумму.

На днях стало известно, что музыкальный продюсер и репер Тимати, владеющий компанией Black Star, сотрудничал с Минобороны для создания коллекции одежды для армии России. Артист объявил о самой презентации коллекции, которую, по словам Тимати, готовил лично он, но при этом музыкант не уточнил, как ему удалось заполучить контракт с федеральным органом. Естественно, вряд ли он озвучит и то, сколько ему заплатили за Минобороны, но, наверняка, сумма немалая, ведь заказ стратегически важен для российской армии.

Учитывая заявление Тимати, возможно, он уже из репера переквалифицировался в модельеры, а, следовательно, сотрудничество с Минобороны может заставить Тимати бросить музыку окончательно. К слову, в последние годы артист, хоть и продолжает носить звание репера, но на самом деле реп давно не читает так много, как во времена своей молодости. Сейчас он выступает больше как бизнесмен, открывая свои кафе быстрого питания, и как продюсер, а теперь, как видно, и как дизайнер одежды.