Заберите у неё кошелёк! Невеста Тимати похвасталась перед фанатами макияжем за 5 тысяч рублей

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Решетова в погоне за деньгами опозорилась дорогостоящими «акциями» для подписчиков.

Как известно, невеста Тимати Анастасия Решетова активно продвигается по карьерной лестнице от модели до успешной бизнес-вумен. В прошлом году Решетова открыла салон красоты Inhype beauty zone. Однако, как оказалось, в модельном бизнесе девушка зарекомендовала себя явно лучше: салон держится на плаву, судя по всему, исключительно за счёт звёздных «подружек», которые регулярно нахваливают косметические процедуры и качество работы. К тому же, Решетова постоянно ищет новых сотрудников, а, как известно, поток людей в заведениях явно не лучший показатель процветающего бизнеса. А недавно Анастасия и вовсе шокировала клиентов невиданной «щедростью» в виде акции к грядущим выпускным.

В соцсети невеста Тимати похвасталась перед фанатами макияжем за 5 тысяч рублей, вместо «законных» 7 тысяч. Очевидно, девушка успешного рэпера мало знакома с показателями средних зарплат в России, ведь среднестатистической выпускнице, чтобы сделать макияж в салоне Анастасии потребуется попросту забрать у неё кошелёк. Так или иначе, а таким поведением новоиспечённая бизнес-вумен не только рискует угробить салон, но и явно подпортить репутацию своему жениху, который только и дело «кричит» о благотворительности и равноправии среди разных классов населения.