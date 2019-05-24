К мусору не притронулась? Бузова опозорилась из-за благотворительной уборки на пляже

Сегодня, 16:10

Певица, похоже, только ради выгоды рассказала фанатам об акции с очисткой пляжа.

В последнее время у Ольги Бузовой очень плотный график: всего несколько дней назад она вернулась со Стамбула, а сейчас уже находится в Сочи, дорога куда заняла целые сутки. Сегодня с утра стало ясно, зачем певица проделала столь долгий путь.

Оказалось, ее пригласили поучаствовать в уборке одного из крупных городских пляжей, которая проходила при поддержке известного производителя шампуней. В «сторис» певицы уже появились первые фото и видео с места событий. Она показала, как стояла на пляже среди других собирающих мусор людей и на всех на них были одинаковые футболки с надписью: «Начни с головы. Я за переработку. А вы?». По всей видимости, Бузова стала «лицом» благотворительной уборки.

Тем не менее, ни на одной из появившихся фото не было показано, как она лично поднимает какие-то предметы с песка. На нескольких было видно, как она придержала одной рукой черный мешок с уже собранным мусором. Видимо, ведущая «Дома-2» и не притронулась к валяющемуся мусору.

Из-за всего этого она крупно опозорилась в Сети, ведь сразу стало ясно, что она надела футболку и пришла на пляж лишь ради рекламы и, возможно, уплаченных за нее денег. Сначала Бузова просто пофотографировалась в чистых перчатках, а после пошла к пристани, где снимала на видео воду и говорила о том, как сильно уже хочет купаться.