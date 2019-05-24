Следом за Ириной Шейк! Похудевшая Лорак появилась в новой рекламе белья Intimissimi

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Певица «взорвала» соцсети нежным снимком.

Ани Лорак пошла следом за Ириной Шейк и появилась в новой рекламе белья Intimissimi, о чем стало известно из Instagram популярной певицы. Каролина опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором позирует в шелковой пижаме известного бренда. Шелковые модели базовые вещи в гардеробе, они всегда придают женскому образу утонченность и изысканность. При этом на лице артистки был аккуратный макияж, а волосы аккуратно уложены.

Подписчики достойно оценили новый образ похудевшей певицы, отметили ее чувственность, а также восхитились отличной фигурой. «Прекрасная», «‎Нежнятина», «Такая нежная, элегантная», «Настоящая женщина с невероятной красоты фигурой», - комментируют публикацию интернет-пользователи.

Стоит отметить, что популярный бренд славится сотрудничеством с лучшими моделями мира и радует эффектными рекламными снимками. Среди знаменитостей, которые стали моделями бренда не Ирина Шейк, но и Сара Джессика Паркер, Кьяра Ферраньи, Ана Беатрис Баррос, а также многие другие.