Токсичные отношения. Муцениеце может терпеть выходки Прилучного из-за страха одиночества

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Актрису, оказывается, неоднократно посещали мысли о разводе с супругом.

В последнее время в сети не умолкают разговоры о проблемах в семье актера Павла Прилучного. По слухам, артист ведет разгульный образ жизни, при этом мало времени уделяет жене и детям. Кроме того, на просторах интернета неоднократно появлялась информация о том, что Прилучный изменяет Муцениеце, находясь на гастролях. После таких новостей, были уверены поклонники, актриса наконец-то вычеркнет Павла из своей жизни. Однако, видимо, у пары по-прежнему все хорошо – недавно стало известно, что супруги улетели на отдых.

Если верить слухам, Агата ради детей может терпеть все выходки мужа и тщательно скрывает его любовные похождения от общества. Некогда актриса призналась, что о разводе с Прилучным думала миллиард раз, однако из любой ситуации они стараются находить выход.

Дыма, как говорится, без огня не бывает. Если сама Муцениеце призналась, что не один раз хотела уйти от Прилучного, то, вероятно, Павел действительно не такой уж и «пушистый». Не исключено, что актриса просто напросто боится перемен в своей жизни, боится стать никому не нужной, боится критики общества, поэтому каждый раз прощает супруга за его «грехи».

Можно предположить, что именно из-за страха одиночества Муцениеце готова терпеть обиды, которые, возможно, причиняет ей супруг. Она готова, вероятно, принимать душевную боль, лишь бы не отпускать мужа. Другими словами, Прилучного и Муцениеце, вероятно, связывают токсичные отношения. Не исключено, что сама Агата делает это неосознанно, похоже, уверяя себя в том, что семью необходимо сохранить ради детей. Пока данные предположения остаются лишь догадками - супруги, видимо, не собираются комментировать свою личную жизнь.