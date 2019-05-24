Харламов оценит. Асмус «киношной» дочкой может намекать на пополнение в семье

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Новое амплуа актрисы может помочь паре стать многодетными родителями.

Проблемные отношения Кристины Асмус и Гарика Харламов, наверное, не обсуждал ещё только ленивый: разгульный образ жизни, череда измен и возможный развод. Несмотря на это, пара продолжат жить вместе и воспитывать совместную дочь Настю. Однако, как оказалось, девочка может быть не единственным ребёнком в семье. На днях актриса похвасталась очередным проектом, где по сюжету фильма «Текст» играет роль матери. Об этом заявила Асмус в соцсети, опубликовав совместный снимок с «кинодочерью».

К слову, роль звёздной дочери исполнила Клементина Шипенко, а отец 4-летней актрисы режиссера фильма Клима Шипенко. Примечательно, что о малышке Кристина говорит не без особого энтузиазма. Не исключено, что Асмус «киношной» дочкой может намекать на пополнение в семье. Очевидно, если брак Кристины и Гарика действительно переживает не лучшие времена малыш сможет сплотить семью. К тому же, и Харламов явно оценит такую новость, ведь, несмотря на жёсткий образ в Comedy club, домашний «Бульдог» души не чает в детях. Так или иначе, а пополнение в семье комика может не только подогреть чувства в паре, но и «вдохнуть» новую «жизнь» в «провальный» брак.