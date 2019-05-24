Втайне от Аллы. Галкин не смог устоять перед красоткой из Instagram

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Муж Пугачевой продолжает восторгаться своей коллегой-юмористкой из ТНТ.

Мужа Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина хейтеры неоднократно подозревали в измене супруге, причем было это совсем недавно. То, как тепло и по-дружески артист переписывался с Ольгой Бузовой, натолкнуло на мысли о романтическом характере их взаимоотношений. Но не прошло и месяца, как Галкин не смог устоять перед еще одной красоткой из Instagram, а потому «лайкнул» видео Натальи Красновой. К слову, Максим не просто «лайкнул», но и подписался на эту популярную блогершу, и, наверняка, делал это втайне от Аллы.

Краснова сама себя называет «клоуном», ведь в прошлом участвовала в КВН, а сейчас довольно часто выступает на ТНТ. Кроме того, артистка около года назад выпускала клипы как реперка под псевдонимом Black Russian Mama и высмеивала разные социальные явления в песнях. Однако Краснова в любом своем образе обязательно подчеркивает свою сексуальность, выбирая откровенные наряды. Неудивительно, что вид женщины с глубоким декольте и надутыми губками понравился Галкину – он лишь один из многих в числе поклонников-мужчин у артистки.